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За развратные действия в отношении школьницы задержан житель Туркестанской области

Подозреваемый находится под стражей.

Фото : 36.ru17 января 2019, 13:17

Полицейские Туркестанской области задержали местного жителя, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По данным полиции, 15 января к школьному инспектору ювенальной полиции МПС Сайрамского районного управления обратился мужчина с сообщением о том, что неизвестный приставал к его дочери.

"При выезде вместе с родителями школьницы, полицейские установили и задержали подозреваемого, затем его доставили в районное управление полиции. Заявление зарегистрировано в ЕРДР Сайрамского РУП по ст.124 УК РК. Подозреваемый находится под стражей. Следователями проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы", - сообщили в ДП.


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