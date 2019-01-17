За развратные действия в отношении школьницы задержан житель Туркестанской области
Подозреваемый находится под стражей.
Фото : 36.ru17 января 2019, 13:17
Полицейские Туркестанской области задержали местного жителя, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
По данным полиции, 15 января к школьному инспектору ювенальной полиции МПС Сайрамского районного управления обратился мужчина с сообщением о том, что неизвестный приставал к его дочери.
"При выезде вместе с родителями школьницы, полицейские установили и задержали подозреваемого, затем его доставили в районное управление полиции. Заявление зарегистрировано в ЕРДР Сайрамского РУП по ст.124 УК РК. Подозреваемый находится под стражей. Следователями проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы", - сообщили в ДП.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4954256-aeeb543f296310c382bd1599dd9c6e3d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...