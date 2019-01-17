В Туркестанской области в 2018 году МФО "Ырыс" профинансировала 1243 проектов

Половина проектов была направлена на развитие животноводства.

"В Туркестанской области с момента открытия и по сегодняшний день в портфеле микрофинансовой организации "ЫРЫС" насчитывается 17 382 проектов на общую сумму 34,1 млрд. тенге. В результате поддержки предпринимателей, компания способствовала открытию 16 525 новых рабочих мест". Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель микрофинансовой организации "Ырыс " Данияр Арынгазин.

Наряду с этим, по словам спикера, в прошлом году МФО "Ырыс" профинансировала 1243 проекта на общую сумму порядка 4 млрд. 540 млн. тенге. В рамках этих реализованных проектов было создано около 1400 новых рабочих мест.

"В 2018 году 48,5% проектов были направлены на развитие животноводства. В этом направлении профинансировано 384 проектов, на сумму 2 млрд. 199 млн. тенге. На проведение весенне-полевых работ и на развитие растениеводства профинансировано 766 проектов на сумму 1 млрд. 519 млн. тенге, а в сфере развития тепличного хозяйства поддержку получили 15 проектов на сумму 123 млн. тенге. Кроме того, в отрасли производства профинансировано 3 проекта на сумму 28 млн. тенге. В сфере птицеводства - 6 проектов на сумму 11,9 млн. тенге, и в сфере услуг - 53 проекта на 425,1 млн. тенге", - сказал Д.Арынгазин.

Вместе с тем, с декабря 2017 года МФО "Ырыс" за счет собственных средств в рамках программы "Молодой предприниматель" финансирует бизнес-идеи молодых предпринимателей не старше 28 лет. Согласно программе они имеют возможность получить кредит до двух миллионов тенге без залога. На сегодняшний день организация уже профинансировала 10 проектов на сумму 20 млн. тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!