Фильм "Две королевы" – контент 18+ вас не зацепит. Что с фильмом не так?

Все факты открыто намекали, что зрителя ожидала как минимум интересная история.

Киноленты исторического характера всегда навевают смешанные чувства после просмотра: показывают отвагу, верность мысли, историю любви. Выходишь из зала кинотеатра воодушевленным на подвиги. Только это не про фильм "Две королевы". Что же продают зрителям под прикрытием исторической драмы, расскажем в обзоре Zakon.kz.

Как было в истории

По задумке "Две королевы" – надрывная историческая драма, показывающая Европу XVI века, противостояние Англии и Шотландии и борьбу между сестрами Елизаветой I и Марии Стюарт.

Елизавета I – дочь английского короля Генриха VIII – была нежеланным ребенком, так как правитель ждал наследника – сына, а родилась девочка. Наверное, стоит напомнить, что Генрих VIII - тот самый король, который казнил своих жен одну за другой якобы из-за неверности, ведь развод в то время считался последним делом, а звание "самого рогатого короля" – не сильно волновало Генриха. Почему важно это отметить? Именно жестокое отношение и нелюбовь отца сделали из Елизаветы I не нежную женщину, а закаленную бесчувственную, не доверяющую мужчинам правительницу.

Мария Стюарт – дочь короля Шотландии Якова V. Младше Елизаветы I на девять лет. Ее отца убили, когда Марии было всего шесть дней, и уже в таком возрасте она стала королевой. С целью объединить Шотландию и Англию юную Марию хотели отдать замуж за наследника английского престола, но планы бесконечно менялись, а девочка тем временем росла и жила во Франции, где получила блестящее по тем временам образование, вышла замуж, овдовела. В 18 лет Мария вернулась к себе на родину в Шотландию.

Эти две королевы правили своими странами практически одновременно, и Мария, являющаяся не только шотландской правительницей, но и по праву крови могла претендовать на трон Англии, горела желанием объединить две страны.

Все факты открыто намекали, что зрителя ожидала как минимум интересная история.

О фильме

"Две королевы" – плод труда режиссера Джози Рурк. Фильм о противостоянии и судьбах Елизаветы I и Марии Стюарт, где английскую королеву сыграла Марго Робби, а шотландскую правительницу Сирша Ронан. К слову, внешность актрис подошла образам в фильмах, хотя если их поменять местами, это ровным счетом ничего не изменит.

Фильм начинается со сцены казни Марии Стюарт, тем же и заканчивается. Тут не нужна даже плашка "спойлер", после этой сцены можно встать с кресла и идти домой, если не хотите тратить свое время на пресное повествование со сценами "18+".

Начинать картину с последней сцены неплохая идея. Вспомним "Богемскую рапсодию", где все началось с концерта Queen на Live AID, и этот же концерт стал завершающей частью, а на протяжении всего фильма с замиранием сердца слушаешь каждую песню и переживаешь за героев, хотя и так знаешь, что их ждет. Впрочем, у "Богемской рапсодии" и "Двух королев" общее только слово "королева" и сравнивать музыкальный шедевр с попыткой снять исторический байопик о европейских правительницах – кощунство.

После сцены казни нам все-таки показывают, что за несколько лет происходит в двух государствах. Большая часть времени уделена именно королеве Марии. Она молода, только вернулась на родину, полна оптимизма, слегка наивна, и хочет верить в то, что замуж выйдет не из-за политических взглядов, а по любви. Ее жизнь ничего не омрачает – она находится постоянно в окружении своих фрейлин, среди которых есть музыкант и шутник Риччо (Исмаэль Круз). Он обожает свою королеву, развлекает ее, как может, и мечтает быть женщиной – эта мысль приходит после сцены, где он наряжается в платье.

Королева Мария, как и хотела, вышла замуж за лорда Дарнли (Джек Лауден). Еще до свадьбы он ублажил королеву оральными ласками, и при этом не дал ей ответить взаимностью со словами "Обо мне не беспокойся". Позже объяснят, почему. Сцена крайне неприятна и не вызывает положительных эмоций. Но разочарование королеву ждет в первую ночь после свадьбы, когда новоиспеченный муж изменил ей с музыкантом Риччо. Кстати, это действительно исторический факт, что второй муж Марии Стюарт был бисексуалом. Мария измену простила и даже родила сына от Дарнли – Якова, который должен будет занять трон.

Самой эпичной сценой, по мнению режиссера, должна была стать встреча двух королев в заброшенном доме втайне от всех, где Мария будет просить о помощи Елизавету.

Что показали зрителям

Исторический байопик оказался типичным кино о феминизме, сексуальных меньшинствах и подстрекательстве.

Вместо сложных политических переговоров мы увидели бесконечные диалоги о том, что женщины самые лучшие правительницы, а мужчины абсолютно не достойны уважения. Простить и получить расположение королевы, можно только признав свою гомосексуальность и после бесконечных извинений на коленях. Даже сам процесс зачатия ребенка королевы Марии, что, по сути, должно являться процессом обоюдным, был продемонстрирован опять-таки с доминантной стороны женщины, когда она буквально запрыгнула на своего мужа.

Что касается королевы Елизаветы I, то она показана ярой мужененавистницей. И в фильме говорится, что она была бесплодна, однако согласно истории, английская королева страдала от сифилиса.

Кстати, по всем жанрам зарубежного кинематографа необходимо было показать темнокожих актеров. В "Двух королевах" послом Англии был темнокожий, хотя если верить историческим фактам, в XVI чернокожие в Англии были только в качестве рабов, либо прислуги, но высоких чинов не занимали.

Однако стоит отдать должное актрисам-королевам, которые отлично сыграли свои роли, где большая часть сцен именно направлена на лица женщин, и на их мимику и эмоции. Также понравились костюмы: тяжелые платья и разнообразные украшения. Возможно, любителям исторических нарядов и внушительных декораций, картина может очень понравиться.

Вердикт: фильм не войдет в кинематограф как нечто великое и незабываемое – проходное кино о сексизме и феминизме. Нам даже не показали жизнь простого народа того времени, видимо экономили на актерах и декорациях. За эротикой идти тоже не стоит, убогие кадры непонятных соитий. Исторической драмой, к сожалению, даже и не пахнет.

Асема Тунгушбаева

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