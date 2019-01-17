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В Windows нашли вирус-вымогатель

Эксперты установили, что вирус загружает на компьютер четыре файла.

Фото : РИА Новости17 января 2019, 14:29

Исследователи в области кибербезопасности сообщили о распространении хакерских атак с помощью вируса-вымогателя Djvu, передает РИА Новости.

Вредоносное ПО попадает в компьютер, когда пользователь качает так называемые "кряки" (программы для взлома лицензионного софта и игр) и приложения для блокировки рекламных баннеров в браузере.

Эксперты установили, что вирус загружает на компьютер четыре файла, которые парализуют работу операционной системы. При этом на экране появляется поддельное сообщение об обновлении Windows.

Кроме того, программа способна шифровать новые файлы. После заражения можно найти документ с контактами вымогателей.

Цена расшифровки не указывается. Вернуть данные без помощи хакеров пока невозможно, подчеркивают аналитики.


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