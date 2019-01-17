В Аршалынской школе восстановлен температурный режим

Решение проблемы теплоснабжения сельских школ остается одной из приоритетных задач местных властей.

К сожалению, не везде уделяется должного внимания созданию комфортных условий для нормального протекания образовательного процесса. Несмотря на выделение средств на приобретение топлива, содействие в приобретении оборудования по поддержанию работоспособности систем теплоснабжения, средняя школа им.И.Құтпанұлы в Аршалынском районе претерпела понижение температурного режима, передает ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

По мнению акимата района, до начала отопительного сезона (до 15 сентября 2018 года) школа была обеспечена твердым топливом в полном объеме. Однако приобретенный уголь оказался низкого качества, закуп которого, кстати, осуществлялся посредством проведения госзакупок, что не позволило в полной мере удержать температурный режим. Также в конце прошлого года проведен текущий ремонт котельной, ремонт системы отопления, установлен третий котел, второй циркулярный насос.

С целью урегулирования ситуации по школе создана рабочая группа из числа представителей областных государственных органов под председательством заместителя акима Акмолинской области Мусралимовой А.Е., с выездом на место была организована встреча с родителями учащихся школы.

Для поддержания тепла на соответствующем уровне поставщиком дополнительно доставлено в школу 60 тонн качественного угля. На сегодня нормальный температурный режим восстановлен, что позволяет ученикам и учителям находиться в здании без верхней одежды. Во избежание аварийных ситуаций организовано дежурство силами акимата района.

- Процесс оздоровления ситуации в теплоснабжении нами уже начат, уверена, в конечном итоге здесь порядок будет наведен, и жителям больше не придется опасаться некачественного отопления зимой, - заверила родителей член рабочей группы, заместитель руководителя образования Ботагоз Дюсенова.

За ненадлежащую подготовку школы к отопительному сезону в отношении ответственных лиц акимата района проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято соответствующее решение.

К слову, средняя школа им.И.Құтпанұлы с государственным языком обучения с проектной мощностью на 600 учащихся функционирует с 2012 года. Численность учащихся школы составляет 1058 человек, обучение ведется в две смены.

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