Квитанции со сниженными тарифами жители Алматы получат в феврале

4,5 млрд тенге алматинцам были компенсированы путем перерасчета.

Руководители государственных органов и коммунальных служб Алматы рассказали о выполнении поручения данного Президентом на Совете безопасности о снижении тарифов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Мы с 1 января текущего года добились снижения тарифов практически на все коммунальные услуги. В прошлом году была проведена проверка и было возвращено населению практически 4,5 млрд тенге за коммунальные услуги", - рассказал на брифинге руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы Максут Исахов.

Он также отметил, что с 1 января складываются следующие тарифы: теплоснабжение снижается на 18% с 6782,5 тенге до 5578,5 тенге, водоснабжение снижается на 10% с 55,55 до 49, 95 тенге, тарифы на газ снизились на 15% с 33,74 тенге до 29,3 тенге за кубический метр, тарифы на водоотведение снижается с 28,7 тенге до 25,87 тенге за кубометр. Оплата за пользование лифтом снижается в среднем на более чем 8%, услуги КСК на снижаются на 6% - путем исключения из квитанций за оплату КСК дополнительных услуг. Тарифы на электроэнергию снизились на 2,8% или с 18,32 тенге до 17,81 тенге за киловатт в час.

"В феврале население получит квитанции за январь, и тогда увидит снижение", - добавил он.

Также Максут Исахов отметил, что 4,5 млрд тенге горожанам были компенсированы путем перерасчета.

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