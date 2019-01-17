Во Франции прогремела серия мощных взрывов в университете

Проводится расследование.

Во французском университете Лион утром 17 января прогремели несколько взрывов, сообщает aif.ru со ссылкой на телеканал BFMTV.

В университете сейчас проводятся строительные работы. По предварительным данным, на крыше одного из зданий начался пожар, после чего взорвались несколько баллонов с газом, которые хранились на террасе.

BREAKING Lyon university explosion sends huge fireball spewing from building https://t.co/NGlxjrWNTO pic.twitter.com/J7cffLkOv3 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 17 января 2019 г.

Была проведена эвакуация, сейчас территория кампуса оцеплена полицейскими. Есть информация об одном пострадавшем, который получил не тяжелые повреждения. Проводится расследование.

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