Во Франции прогремела серия мощных взрывов в университете
Проводится расследование.
Фото : obozrevatel.com17 января 2019, 16:27
Во французском университете Лион утром 17 января прогремели несколько взрывов, сообщает aif.ru со ссылкой на телеканал BFMTV.
В университете сейчас проводятся строительные работы. По предварительным данным, на крыше одного из зданий начался пожар, после чего взорвались несколько баллонов с газом, которые хранились на террасе.
BREAKING Lyon university explosion sends huge fireball spewing from building https://t.co/NGlxjrWNTO pic.twitter.com/J7cffLkOv3— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 17 января 2019 г.
Была проведена эвакуация, сейчас территория кампуса оцеплена полицейскими. Есть информация об одном пострадавшем, который получил не тяжелые повреждения. Проводится расследование.
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