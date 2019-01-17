Сдачу отчетности по командировочным расходам упростили в РК

Предоставление государственным служащим подтверждающих документов от организаций, предоставляющих место проживания, не требуется.

В декабре 2018 года по инициативе Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции правительство внесло ряд изменений в Правила возмещения расходов на служебные командировки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно принятым нововведениям государственные органы с учетом специфики их деятельности наделены правом самостоятельно разрабатывать и утверждать внутренний порядок направления в служебные командировки в соответствии с предусмотренным бюджетом.

При этом сумма возмещения командировочных расходов по найму жилого помещения осталась неизменной и определяется согласно утвержденным нормативам из расчета месячного расчетного показателя.

Предоставление государственным служащим подтверждающих документов от организаций, предоставляющих место проживания, не требуется.Таким образом, упраздняется предоставление командированным работникам следующих документов: фискальных чеков, приходных кассовых ордеров, счет-фактур, счетов, накладных, извещений, договоров аренды, патента, свидетельства и другие подтверждающие документы, представляемые поставщиками гостиничных услуг.

Как отмечается, исключение нормы обязательного предъявления подтверждающих документов имеет ряд положительных моментов, таких как:

- исключение предъявления фиктивных документов командированными сотрудниками к оплате, и пресечение незаконного заработка лиц, которые предоставляют фиктивные документы;

- рациональное использование времени сотрудника направленного в командировку при ее кратковременной продолжительности(отсутствие необходимости оформления документов на проживание);

- минимизация финансовых нарушений со стороны работодателя при возмещении работникам командировочных расходов;

- экономия рабочего времени работников финансовых служб на проверку документов (авансовых отчетов).

Кроме того, принятие унифицированного подхода по возмещению командировочных расходов дает экономический эффект, оказываемый за счет оптимизации и централизации вспомогательных служб государственных органов.

"Так, уже с начала 2019 года в Агентстве проводится работа по централизованному начислению заработной платы, отпускных, возмещению командировочных расходов, бухгалтерскому учету. С 1 марта т.г. по итогам сдачи годового баланса запланировано оптимизация должности бухгалтеров в территориальных департаментах Агентства, - отметила руководитель службы внутреннего аудита АДГСПК Сауле Акмамбаева. - Сумма прогнозируемой годовой экономии составляет - 28 млн тенге".

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