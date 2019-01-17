Фильм "Стекло" - завершение трилогии или начало нового?

Экстремально низкий рейтинг фильма "Стекло" на Rottentomatoes отчасти оправдан, но не все так плохо.

Тягу к историям про супергероев рано или поздно испытывал каждый из нас. И даже пытался быть похожим на сверхлюдей. Это нормально, когда ты подросток. Но что делать, когда ты уже большой дядя, но не можешь расстаться с полюбившейся Вселенной? Как вариант, снимать фильмы. Это будет всегда эффектно, мощно, но оценка зрителя может оказаться неожиданной. Что же не так с фильмом "Стекло"– завершающим в трилогии из "Неуязвимого" и "Сплита", но набравшим очень низкие оценки на Rottentomatoes, рассказывает Zakon.kz в своем обзоре.

Действие сюжета фильма "Стекло" разворачивается вскоре после финала "Сплита". Дэвид Данн (Брюс Уиллис) начинает преследование таинственного мужчины со сверхспособностями по прозвищу Зверь (Джеймса МакЭвой) и в итоге встречается с ним. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, хранящий секреты как Данна, так и Зверя - Кевина Крамба.

С одной стороны, работу М. Найта Шьямалана можно было бы рассматривать как вполне самостоятельное произведение. Здесь есть все, что нужно для самобытной картины и даже больше – "Герой", "Злодей" и "Мистер Стекло", схватки, рассуждения о вечном. Но более глубокий смысл можно уловить, если вспомнить все, что было в предыдущих картинах "Неуязвимый" и "Сплит". В этом контексте "Стекло" оказывается весьма философским фильмом, нежели два предыдущих.

Так, в "Стекле" появляются не просто знакомые персонажи, но и те же актеры, что в "Неуязвимом": постаревшая Чарлэйн Вудард (мама Прайса) и подросший Спенсер Трит Кларк (сын Данна), а также кое-кто из "Сплита". Над образом Кевина Крамба (Джеймс МакЭвой) режиссер тоже поработал. Он здесь показан более интересно, чем в "Сплите"– теперь демонстрируемых им персоналий уже 13, а не 5 и сменяются они чаще, что дает динамику. Хотя, работу Макэвоя приятно наблюдать в обоих фильмах. В то же время, Дэвид Данн как не самый интересный персонаж не тянет одеяло на себя.

Впрочем, желая поставить действительно точку в трилогии, М. Найт Шьямалан, кажется, немного перестарался. Он слегка перегрузил историю, получился действительно умный для трилогии финал, но в глобальном смысле все эти "навороты" оказались напрасны. Со стороны они выглядят достаточно простыми, пусть и эмоциональными. Автор как будто сам не определился, кто для него плохой, а кто хороший. Он пытается убедить всех– Кевина, Данна, самих зрителей, что три супергероя– не сверхлюди, а просто страдающие манией величия нездоровые психически люди, пусть и не лишенные определенного дара и таланта, хотя предыдущие две части убеждали в обратном.

К тому же, супергерои трилогии не следуют примеру собратьев из DC и Marvel и не показывают милосердие к простым людям, им важнее чувство собственного достоинства и важности.

Тем не менее, стоит отдать должное М. Найт Шьямалану за то, как он умудрился поставить точку в растянувшейся на 19 лет истории ("Неуязвимый" вышел в 2000 году) и в то же время оставить дверь приоткрытой, если вдруг понадобиться или захочется развить эту Вселенную.

Альберт Ахметов

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