В Алматы сожгли носки более чем на миллион тенге

По решению суда изъятый контрафакт подлежал только сожжению.

17 января сотрудники Департамента юстиции города Алматы уничтожили товары, изъятые из незаконного оборота и конфискованные по решению суда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента.

"Контрафакт был уничтожен путем сожжения на специализированной котельной, которая не выделяет в атмосферу ядовитые вещества, тем самым не наносит вред экологии. Данное мероприятие, согласно установленным требованиям, проходило в присутствии комиссии. По решению суда изъятый контрафакт подлежал только сожжению. После проведения операции по изъятию этого товара, нами было детально изучено общественное мнение: предлагалось даже отдать носки нуждающимся. Однако неизвестно, как и где производились они, поэтому, дабы не нанести урон здоровью населения, судом было принято решение об утилизации контрафакта исключительно посредством сожжения", - рассказала официальный представитель Департамента юстиции Алматы Асемгуль Батыргереева.

Департаментом юстиции Алматы на основании заявления индивидуального предпринимателя были проведены проверки с целью пресечения незаконного оборота контрафактной продукции с незаконным использованием торговой марки "LIMAX".

"В ходе проверочных мероприятий были выявлены факты незаконного использования данного товарного знака. Из незаконного оборота изъята товары (носки) в количестве 448 упаковок на общую сумму 1 031 550 тенге. Виновные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Также хотелось бы отметить, что некачественные синтетические ткани неизвестного происхождения могут вызвать различные заболевания и нанести вред здоровью человека. Поэтому при приобретении любых товаров и изделий рекомендуем обращать внимание на их характеристики и производителя", – отметил и.о. руководителя отдела по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции Алматы Ардак Айдархан.

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