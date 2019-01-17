Напавшего с ножом на врача в Астане мужчину задержала полиция

По факту проводится досудебное расследование.

Полиция Астаны задержала мужчину, напавшего на фельдшера бригады скорой помощи с ножом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

"15 января в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что фельдшер скорой помощи получил ножевое ранение. Подозреваемый мужчина 1994 года рождения задержан. По факту проводится досудебное расследование по статье 107 УК РК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), – говорится в сообщении.

11 декабря в Алматы на водителя скорой помощи было совершено нападение. Неизвестный мужчина выстрел химическим веществом в лицо водителю, в результате чего тот получил различные ожоги.

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