ЕНТ-2019: в Минобразования рассказали о январском тестировании

В этом году увеличилось число желающих пройти ЕНТ на английском.

Министерство образования и науки РК сообщило подробности проведения январского Единого национального тестирования 2019 года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В соответствии с Правилами проведения Единого национального тестирования, с 18 по 20 января 2019 года будет проводиться ЕНТ на базе 74 пунктов проведения ЕНТ.

Ранее вице-министр образования рассказывал, что с 2019 года ЕНТ будет проводиться 4 раза в год для поступления в ВУЗ на платной основе (январь; март; июнь; август).

При этом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта поступающим необходимо сдать ЕНТ, который будет проходить в июне. В целом формат сдачи ЕНТ остается прежним.

Данная норма введена в целях повышения доступности получения высшего образования.

Прием документов для участия в ЕНТ осуществлялся с 1 по 15 декабря 2018 года, в том числе посредством единой информационной системы. В результате заявления для участия в ЕНТ подали 35 838 человек, в том числе на казахском языке – 25 615, на русском языке – 10 162 и на английском языке - 61 человек.

В 2018 году число сдающих ЕНТ на английском языке составляло 28 тестируемых. Увеличение желающих сдать ЕНТ на английском языке показывает, что с каждым годом повышается уровень знания английского языка среди школьников, и это обусловлено внедрением полиязычного образования и желанием молодежи быть в тренде мирового образовательного пространства.

В данном ЕНТ принимают участие обучающиеся 11 (12) классов средних школ; лица, зачисленные до завершения первого академического периода обучения (условное зачисление) в ВУЗ; а также студенты, обучающиеся на творческих специальностях и изъявившие желание перевестись на другие специальности.

В регионы направлены 309 представителей Министерства образования и науки РК, созданы апелляционные комиссии, организованы пункты оказания медицинской помощи и обеспечена безопасность в ходе тестирования. Кроме того, при необходимости будут предоставлены индивидуальные помощники, а также сурдопереводчики для детей с особыми образовательными потребностями.

Для проведения ЕНТ на местах созданы государственные комиссии по организации и проведению ЕНТ в количестве 444 человек. В состав государственной комиссии вошли представители акиматов областей или городов республиканского значения, представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации.

В ЕНТ будут использованы 520 аудиторий. Все они обеспечены глушителями и видеонаблюдением.

Время и место проведения в Астане: Казахский аграрный университет им. с. Сейфуллина, проспект Победы, 116.

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