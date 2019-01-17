Полицейского ранили ножом в грудь в Усть-Каменогорске

Пьяный дебошир не подчинился требованиям сотрудников правоохранительных органов.

В Усть-Каменогорске 22-летнего сержанта ранил ножом в область груди пьяный дебошир, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Инцидент произошел вечером 15 января. В департаменте полиции ВКО пояснили, что стражи порядка пешком патрулировали территорию и в одном из дворов заметили мужчину, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Горожанин не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и неожиданно пырнул ножом одного из полицейских — 22-летнего сержанта.

Нападавшего все же удалось задержать. Это 61-летний ранее судимый гражданин, который помещен в ИВС. Ведется досудебное расследование за применение насилия в отношении представителя власти.

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