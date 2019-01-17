Депутаты Мажилиса обсудили доступность и повышение качества услуг ПМСП

Зампред Мажилиса обратила внимание на неполную обеспеченность первичной медико-санитарной помощью более чем 1900 сельских населенных пунктов.

17 января в Астане на собрании фракции партии "Нұр Отан" в Мажилисе РК депутаты обсудили вопросы доступности и повышения качества услуг первичной медико-санитарной помощи в свете Послания Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

О работе, проводимой Правительством по улучшению качества первичной медико-санитарной помощи, депутатов-членов фракции, собравшихся на свое первое в новом году собрание, рассказала вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева.

Говоря об актуальности рассматриваемого вопроса, заместитель председателя Мажилиса, руководитель парламентской фракции Гульмира Исимбаева отметила необходимость принятия комплекса организационно-экономических и практических мер по полному и равному доступу и обеспечению всего населения страны необходимым объемом первичных медуслуг.

При этом Исимбаева обратила внимание на неполную обеспеченность первичной медико-санитарной помощью более чем 1900 сельских населенных пунктов.

В связи с этим руководитель парламентской фракции партии "Нұр Отан" предложила разработать республиканский инфраструктурный план развития сети медицинских организаций. По мнению Вице-спикера Мажилиса, назрела необходимость пересмотра существующих нормативов сети. При этом необходимо учитывать не только количество проживающих, но и географические, и природно-климатические условия. Только тогда, по словам Исимбаевой, возможно обеспечить равный доступ всех жителей к услугам медицинской помощи.

В ходе обсуждения мажилисмены - члены фракции партии "Нұр Отан" выступили с предложениями по дальнейшему совершенствованию системы ПМСП.

В частности, депутат Мажилиса Куралай Каракен обозначила проблемы существующей практики прикрепления населения к медицинским организациям. По словам депутата, действующий механизм финансирования, в котором отсутствует стимулирующий компонент за ведение пациентов с хроническими заболеваниями, приводит к незаинтересованности поликлиник в прикреплении такого контингента и, соответственно, к отказу организаций здравоохранения от прикрепления хронических больных. Кроме того, Каракен призвала принять меры по искоренению практики искусственного увеличения фондирования за счет фиктивных пациентов.

В своем выступлении депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова обратила внимание представителей Министерства здравоохранения на необходимость повышения компетентности участковых врачей, врачей общей практики, медицинских сестер для предоставления более широкого круга необходимых медицинских услуг населению.

Депутат обозначила также проблему дефицита кадров в отрасли. По словам Аманжоловой, вузы и медучилища выпускают достаточное количество востребованных специалистов. Но около 35% выпускников медицинских вузов не работают по специальности. В связи с этим, считает депутат, Министерству здравоохранения необходимо обеспечить исполнение норм об обязательной трехлетней отработке выпускников в государственных организациях. А местным исполнительным органам необходимо усилить меры социальной поддержки специалистам и выделение квот на обучение.

О необходимости усиления мониторинга и контроля со стороны "Финансового центра" Министерства образования и науки за соблюдением обязанностей по отработке лицами, обучившимся по государственному образовательному заказу, говорила также депутат Мажилиса Айзада Курманова. По словам депутата, в настоящее время только 22% выпускников отрабатывают государственный образовательный заказ.

Депутаты Мажилиса Карибай Мусырман и Нуртай Сабильянов акцентировали внимание на причинах низкого качества оказываемых в регионах медицинских услуг. Мажилисмены связывают это, в первую очередь, с состоянием производственной и социальной инфраструтуры, что приводит к тому, что бригады скорой медицинской помощи не могут вовремя прибыть к пациентам. Кроме того, по словам депутатов, порядка 36% транспортных средств в организациях здравоохранения имеют повышенный срок эксплуатации.

Изучить все возможные риски при внедрении новых подходов по программам управления заболеваниями предложила мажилисмен Гульнара Бижанова. Депутат рекомендовала, в частности, пересмотреть условия лечения больных, страдающих отдельными социально-значимыми заболеваниями - такими, к примеру, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, переведенными в группу болезней динамического наблюдения с целью недопущения утяжеления их течения.

После состоявшегося обмена мнениями руководитель фракции Исимбаева подвела итоги обсуждения. Вице-спикер Мажилиса сообщила, что будет принято постановление фракции с рекомендациями центральным и местным органам по дальнейшему совершенствования работы относительно повышения качества услуг первичной медико-санитарной помощи.

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