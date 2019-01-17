В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение
В Актау 18 января ожидается ночью и утром туман.
Фото : 24.kz17 января 2019, 18:37
Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По информации центра, 18 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.
В Актау 18 января ожидается ночью и утром туман. Днем усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Вероятность шторма составляет 90-95%.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение распространили по нескольким регионам Казахстана.
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