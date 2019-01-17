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В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение

В Актау 18 января ожидается ночью и утром туман.

Фото : 24.kz17 января 2019, 18:37

Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации центра, 18 января в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

В Актау 18 января ожидается ночью и утром туман. Днем усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение распространили по нескольким регионам Казахстана.


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