Полиция вплотную займется увеселительными заведениями Актобе

В увеселительных и развлекательных заведениях региона часто происходят драки, убийства, грабежи.

Полиция намерена навести порядок в увеселительных и развлекательных заведениях города Актобе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Исполнительные органы и департамент полиции Актюбинской области намерены навести порядок в увеселительных и развлекательных заведениях города, где часто происходят драки, убийства, грабежи. В "черной зоне риска" находятся 14 объектов.

Вопросы безопасности граждан в увеселительных заведениях обсуждались в акимате Актюбинской области, с участием представителей Департамента полиции, прокуратуры, владельцев увеселительных заведений и руководителей, лицензированных частных охранных организаций.

Перед владельцами увеселительных заведений были поставлены важные задачи по снижению рисков возникновения конфликтных ситуаций между посетителями, по обязательному использованию для обеспечения безопасности на объектах лицензированной охраны, а также по установке и увеличению количества цифровых камер видеонаблюдения как внутри помещения, так и на прилегающей территории с интеграцией с ЦОУ Управления полиции города. Это позволит оперативно выявлять противоправные проявления внутри увеселительных заведений и незамедлительно реагировать на них.

В начале января Департамент полиции области обследовал 139 увеселительных заведений, из которых 39 заключили договор на оказание охранных услуг с лицензированными частными охранными организациями, у остальных 100 заведений отсутствует охрана или они прибегают к услугам нелицензированных охранных организаций и частных лиц.

Выходит, что более 64 % заведений прибегают к услугам нелегальных охранных организаций без опыта работы и соответствующей лицензии.

В ходе посещения увеселительных заведений на территории города Актобе было установлено, что во многих развлекательных заведениях нарушаются требования Закона РК "Об охранной деятельности". Охранники находились без специальной формы и документов, подтверждающих принадлежность к охранной организации, в некоторых заведениях работают охранники, ранее судимые или не зачисленные в штат.

Эти факты свидетельствуют о безответственности как руководителей увеселительных заведений, так и директоров частных охранных организаций.

По данным Местной полицейской службы, всего в городе функционируют более 210 развлекательных заведений, в том числе 115 работающих в ночное время суток. Как правило, время работы данных заведений регулируется собственниками. Законодательством временные ограничения не урегулированы, что, в свою очередь, негативно отражается на состоянии общественного правопорядка как в самих заведениях, так и на прилегающих к ним территориях.

Мониторинг происшествий за 2018 год показал, что в увеселительных заведениях Актобе совершено 467 преступлений, из них 283 кражи, 149 хулиганств, 21 грабеж, 1 убийство и 13 прочих преступлений.

В большинстве случаев охранники увеселительных заведений пресечением конфликтов не занимаются, ограничиваясь выставлением за дверь посетителей, допустивших нарушение порядка. Зачастую конфликты и другие правонарушения продолжаются уже на прилегающей территории, что также отрицательно сказывается на правопорядке.

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