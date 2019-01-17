Нурмагомедов: Реванш с Макгрегором? А за что?
Хабиб отказал Конору в реванше.
Фото : AFP17 января 2019, 18:55
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается проводить реванш боя с ирландцем Конором Макгрегором. По его словам, он не видит причин для этого, пишет Спорт-Экспресс.
- За что давать бой-реванш? Перед последним боем он тоже много говорил. Но когда мы зашли в клетку, он ничего не смог сделать, - заявил спортсмен.
Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в легком весе 6 октября. После поединка оба бойца устроили драки с представителями команд соперника.
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