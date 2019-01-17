Кассовые чеки опасны для здоровья, заявили ученые

Бисфенол А вызывает ряд гормональных нарушений и связан с повышенным риском развития онкологических болезней, бесплодия, аутизма, диабета второго типа и других заболеваний.

Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Genetic Engineering & Biotechnology News.

Группа исследователей под руководством ученых из Университета Гранады проанализировала чеки в магазинах и ресторанах в Испании, Бразилии и Франции. В первых двух странах бисфенол А содержался более, чем в 90 процентах образцов. Во Франции – примерно в половине.

При этом содержание вещества в изученных образцах превышало установленные Еврокомиссией нормы в диапазоне от 30 до 100 раз.

В некоторых чеках был обнаружен бисфенол S, считающийся "безопасным" заменителем бисфенола А, однако и это вещество приводит к гормональным нарушениям, отмечают ученые.

"Когда вы распаковываете продукты, следует следить, чтобы чеки не контактировали с продуктами. Кроме того, не нужно выкидывать их в мусорное ведро, делать на них пометки и хранить их в машинах, кошельках или сумках", - приводит издание слова ведущего автора исследования, профессора Университета Гранады Николаса Олеа.

Бисфенол А вызывает ряд гормональных нарушений и связан с повышенным риском развития онкологических болезней, бесплодия, аутизма, диабета второго типа и других заболеваний, подчеркивают ученые.

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