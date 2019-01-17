Жээнбеков ратифицировал закон о демаркации границы с Казахстаном

Закон о ратификации договора был подписан 25 декабря 2017 года.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ратифицировал договор о демаркации кыргызско-казахской границы, пишет sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу главы КР.

Закон о ратификации договора был подписан 25 декабря 2017 года.

Министерству иностранных дел КР поручено уведомить казахстанскую сторону о выполнении Кыргызстаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договора в силу.

Протяженность демаркированной линии госграницы составляет 1257,07 километра. По информации Жогорку Кенеша, который рассмотрел проект договора, стороны установили 1 055 пограничных столбов: 537 основных и 518 промежуточных.

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