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Избитая матерью ученика педагог требует возместить ущерб

Общая сумма составила около 4,5 миллионов тенге.

Фото : скриншот с видео17 января 2019, 21:45

Учительница, избитая в школе села Боралдай Алматинской области, подала иск о возмещении морального вреда и материального ущерба, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Общая сумма составила около 4,5 миллионов тенге. Во время заседания Гульзире Байдильдаевой стало плохо, ее с повышенным артериальным давлением увезла скорая.

Тем не менее, процесс ознакомления с исковым требованием продолжили без нее. Представитель Байдильдаевой предоставила суду документы, подтверждающие расходы на лечение и предстоящую реабилитацию.

Подсудимая Надежда Митрошенко иск признала лишь частично. Она отказалась выплачивать 3 миллиона тенге, предъявленных за моральный вред. Также 17 января ее адвокат заявил ходатайство о медиативном соглашении сторон.

Год назад учительницу биологии прямо в школе избила мама шестиклассника за замечание, сделанное ее сыну.


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