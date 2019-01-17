Шымкентские бизнесмены не доплатили около 7 млрд тенге в казну

Предприниматели скрывали реальные доходы.

Скрывая свои реальные доходы, предприниматели Шымкента не доплатили в местную казну около 7 миллиардов тенге. Об этом 17 января заявил глава городского департамента госдоходов на совещании в акимате, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Нуралхан Кушеров уточнил, в 2018 году некоторые бизнесмены предоставляли недостоверные сведения о выручке. Из 13 тысяч субъектов МСБ 30% предоставили отчеты с нулевыми показателями.

После изучения прошлогодних деклараций специалисты пришли к выводу, что бизнесмены ведут теневую экономику. В ДГД также установили, что владельцы торговых центров, ресторанов и гостиничных комплексов занижали оценочную стоимость недвижимого имущества.

Нуралхан Кушеров, руководитель ДГД Шымкента:

- Сравнили с рыночной стоимостью - то, что какой они налог на имущество на сегодняшний день платят и с рыночной стоимостью. То есть, например, крупный, допустим, торговый центр - у него оценочная стоимость за квадратный метр 17 тысяч тенге показывает. Хотя на сегодняшний день вы знаете, что, например, в рамках программы "Нұрлы Жер" там стоимость квадратного метра жилья 140 тысяч тенге. То есть жилье 140 тысяч тенге или коммерческая недвижимость, которая приносит доход, она оценивается в 17-20 тысяч тенге.

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