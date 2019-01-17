Казахстанской команде осталось провести 13 матчей в "регулярке".

Астанинский "Барыс" досрочно вышел в плей-офф КХЛ. Это произошло в матче с уфимским "Салаватом Юлаевым", который проходил в Астане, сообщает Vesti.kz.

Казахстанской команде в этой игре было достаточно набрать один балл, так как ранее китайский "Куньлунь Ред Стар" проиграл ярославскму "Локомотиву" (1:5). Таким образом, "Куньлунь", если бы выиграл все оставшиеся игры, смог бы набрать 67 очков, столько же, сколько было у "Барыса" до этого матча.

А так как основное время матча завершилось со счетом 0:0, то "Барыс" гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. Сама же встреча завершилась со счетом 1:0. В овертайме первую победу в сезоне над "Салаватом Юлаевым" казахстанской команде принес канадский форвард Патрис Кормье.

"Барыс" стал пятой командой от Восточной конференции, которая обеспечила себе участие в Кубка Гагарина. Первым это сделал екатеринбургский "Автомобилист". Затем места себе гарантировали казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и магнитогорский "Металлург". А от Западной конференции в плей-офф уже вышли московский ЦСКА и питерский СКА.

Казахстанской команде осталось провести еще 13 матчей в "регулярке": с магнитогорским "Металлургом" (22 января, в гостях), питерским СКА (24 января, в гостях), московским ЦСКА (26 января, в гостях), новосибирской "Сибирью" (29 января, в гостях), СКА (31 января, дома), финским "Йокеритом" (2 февраля, дома), "Салаватом Юлаевым" (4 февраля, в гостях), "Сибирью" (12 февраля, дома), "Куньлунем" (14 февраля, дома), омским "Авангардом" (16 февраля, дома), владивостокским "Адмиралом" (18 февраля, в гостях), хабаровским "Амуром" (20 февраля, в гостях) и "Куньлунем" (22 февраля, в гостях).

Стоит отметить, что "Барыс" по потерянным очкам продолжает возглавлять дивизион Чернышева. На данный момент лидером является омский "Авангард", который опережает астанчан на два балла, но при этом имеет на три игры больше. Лидерство в дивизионе позволяет "Авангарду" занимать второе место в Восточной конференции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!