Слова Назарбаева о зарплате казахстанцев в 500 тысяч тенге объяснил Абаев

Министр заявил, что это показатель, к которому должны стремиться все регионы.

Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев прокомментировал слова Президента РК Нурсултана Назарбаева о зарплате казахстанцев в 500 тысяч тенге, выступая в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар". Об этом сообщает Zakon.kz.

Так, по словам Абаева, Нурсултан Назарбаев говорил о средней заработной плате на семью, а не на одного человека. Кроме того, в ряде регионов средняя заработная плата на двух работающих граждан как раз и насчитывает 500 тысяч тенге. Расчет средней зарплаты в регионах производится с учетом сельской местности, что значительно снижает общий показатель, а строительство жилья ведется, в основном, в областных центрах, пояснил министр.

"Глава государства всегда говорит, что все регионы по уровню доходов всегда должны равняться на Астану. 500 тысяч тенге на семью – это тот показатель, к которому должны стремиться все регионы", – подытожил Даурен Абаев.

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