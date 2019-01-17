Абаев разъяснил поручение Назарбаева правительству разговаривать на казахском

По словам министра, запрета на русский язык в правительстве не вводили.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев разъяснил поручение Главы государства Нурсултана Назарбаева правительству разговаривать на государственном языке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар".

"Насколько я понимаю, Глава государства имел в виду то, что на заседаниях правительства и парламента мы будем переходить на государственный язык. Я думаю, это вопрос сферы владения государственным языком. Ддословно не помню, что говорил Глава государства, но мысль была в том, что мы за 26 лет независимости должны перейти к тому, чтобы в правительстве и парламенте говорили на государственном языке. Но слова "только", насколько я знаю, не звучало. То есть это зависит от степени владения государственным языком каждого отдельного гражданина РК", - сказал Абаев.

Если члену правительства удобнее выразить свою мысль на русском языке, он может это сделать, пояснил министр.

Для журналистов, присутствующих на заседаниях, предусмотрен синхронный перевод. Для зрителей онлайн-трансляций такой опции нет. Соответственно, у работников СМИ возник вопрос, будет ли осуществляться перевод на русский язык.

"Я думаю, в принципе, это не такой сложный вопрос, его можно рассмотреть. Вы же будете делать репортажи, спокойно можете донести до населения мысль, которую выразил кто-то из министров", - уверен Абаев.

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