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В Петропавловске задержали серийных автоворов

Все преступления были совершены на территории предприятий, расположенных в промышленной зоне.

Фото : из открытых источников17 января 2019, 23:25

Петропавловские полицейские установили подозреваемых в серии краж аккумуляторов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы департамента полиции, в ведомство поступило сразу несколько заявлений о краже аккумуляторов большегрузных автомобилей. Все преступления были совершены на территории предприятий, расположенных в промышленной зоне.

В ходе отработки оперативной информации стражи порядка установили троих подозреваемых. Жители Петропавловска, 29-ти, 26-ти и 20-ти лет, ранее уже были судимы за имущественные преступления. Часть похищенного у них изъяли и возвратили владельцам.

Подозреваемым грозит уголовная ответственность по статье "Кража", санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

"Условия для совершения краж возникли в силу недочетов при организации охраны предприятий. Места стоянки фур не были оснащены камерами видеонаблюдения, в ведении одного охранника оказывались слишком большие территории. Руководителям предприятий стоит учитывать подобные обстоятельства", - отметил начальник 1-го отдела полиции Петропавловска Балабек Жахин.


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