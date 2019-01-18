Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Кот и лиса подрались за сосиску на границе России и Польши

Как сообщают очевидцы, кот пришел с российской стороны.

Фото : скриншот с видео18 января 2019, 00:15

Очевидцы сняли драку между котом и лисой на границе России и Польши. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Инцидент произошел на погранпереходе Мамоново-Гроново. Причиной конфликта оказалась сосиска, которую подбросил кто-то из стоявших в очереди туристов.

"Мы стояли на нашей стороне в очереди, — рассказывает Алина Маркова, ставшая свидетелем происшествия. — И люди подкармливали толстых котов, лиса тоже присоединилась. Коты наши, их штуки четыре, спокойно реагируют на лису, для них она не в новинку. Она аккуратно забирала все, что они не доели. Ну а потом коты немного дали ей взбучку".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты