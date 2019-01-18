Актюбинец с мачете признан невменяемым

Агадиев избежал уголовного наказания.

Житель Актобе, который бросался на полицейских с мачете, избежал уголовного наказания. Суд признал невменяемым 45-летнего Сагата Агадиева, устроившего прошлой осенью невероятный переполох, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В сентябре 2018 года полиция с трудом задержала водителя дорогого внедорожника. Агадиева искали после того, как он смял две припаркованные машины и скрылся. А когда мужчину все-таки остановили, он стал кидаться на оперативников с мачете. Пришлось применить оружие и сделать несколько выстрелов в воздух. Все происходило в час пик, выстрелы серьезно перепугали застрявших в заторе горожан. Выяснилось, что водитель с диагнозом шизофрения ездил без прав. К тому же в тот момент ЧП под действием наркотиков.

В суде мужчина так и не появился. Он уже в психиатрической больнице. Приговор заслушал его отец.

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