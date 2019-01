Супруг королевы Великобритании попал в ДТП

Муж Елизаветы II герцог Эдинбургский попал в ДТП, сообщает ITV.com. В момент аварии он находился за рулем Range Rover. В результате ДТП машина перевернулась, пишет Лайф.

В сообщении пресс-секретаря Букингемского дворца сказано, что 97-летний принц Филипп в результате аварии не пострадал.

По сообщениям британских СМИ, герцог Эдинбургский был шокирован произошедшим.

По факту ДТП проводится расследование. На месте инцидента работали сотрудники полиции. Как отмечается, двум людям была оказана медицинская помощь из-за незначительных травм.

Уточняется, что королева Елизавета II и ее супруг с Рождества находятся в Сандрингемском дворце, который является частной усадьбой династии Виндзоров.

FIRST PICTURES: The Duke of Edinburgh was driving near the Sandringham Estate when his Range Rover overturned. pic.twitter.com/j1ZGT7sMRu