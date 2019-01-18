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Билл Гейтс стал звездой соцсетей

Он стоял в очереди к закусочной.

Фото : соцсети18 января 2019, 01:32

Основателя Microsoft Билла Гейтса сфотографировали у ресторана фастфуда Dick’s Drive-In, пока он стоял в очереди. Постом с его фотографией поделился в Facebook бывший сотрудник Microsoft Майк Галос.

На фотографии Гейтс, засунув руки в карманы, стоит в свете неоновой подсветки и смотрит в сторону заведения. В комментариях к посту отмечается, что "именно так ведут себя настоящие богачи, в отличие от подражателей из Белого дома". Записью поделились более восьми тысяч пользователей.

Гейтс часто бывает в общественных заведениях. За миллиардером закрепилась репутация любителя фастфуда из Burgermaster, в котором он обычно обедал, поэтому пользователей удивил его неожиданный визит в Dick’s Drive-In.

Пользователи Twitter одобрили поведение миллиардера, который, по их мнению, "ведет себя как обычные люди". Один из юзеров отметил, что является фанатом Apple, но Билл вызвал у него уважение своим поступком.

Другой пользователь спросил у своих подписчиков, заказал ли миллиардер милкшейк. Еще один комментатор в Twitter напомнил, что Microsoft пожертвовал бездомным 500 миллионов долларов.

Поток лестных комментариев в адрес Билла Гейтса объясняется его популярностью в США. В 2018 году он занял пятое место в списке самых почитаемых мужчин страны.


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