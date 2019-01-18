В Сеть слили больше 700 млн почтовых адресов и паролей

Хакеры могут получить доступ к миллионам аккаунтов, просто сопоставив слитые адреса почты и пароли.

Эксперт по безопасности Трой Хант рассказал о масштабной утечке приватных данных. Специалист обнаружил в Сети архив, в котором содержались больше 700 млн адресов электронной почты и больше 20 млн паролей, передаёт Life.

По словам Ханта, архив Collection # 1 весом 87 Гб он обнаружил на одном из бесплатных файлообменников. В нём содержалось около 2,7 млрд строк кода, в которых были зашифрованы порядка 772 млн уникальных адресов почты и около 22 млн паролей. Судя по всему, база собиралась автоматически со всего Интернета.

Как заметил эксперт, хакеры могут сопоставить адреса и пароли и получить доступ к электронным почтам миллионов пользователей Сети. Поэтому Трой Хант рекомендует поменять пароль на своём почтовом ящике, придумав более сложную комбинацию, или даже защитить аккаунт подтверждением входа через SMS.

К сожалению, пользователи Интернета не всегда серьёзно относятся к выбору пароля для почты и соцсетей. Например, в топе самых популярных и слабых паролей за 2018 оказались 123456, password, iloveyou и donald.

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