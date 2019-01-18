Около 1000 объектов космического мусора засоряют орбиту Земли

Ученые обеспокоены засорением околоземной орбиты.

Специалисты головного научного института Роскосмоса - ЦНИИмаш заявили о засорении геостационарной орбиты, две трети из 1500 находящихся на ней объектов являются космическим мусором, передает РИА Новости.

Геостационарная орбита - круговая орбита высотой 35786 километров, расположенная над экватором Земли, на которой спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси. На геостационарной орбите работают спутники связи, вещания и ретрансляции.

"Особое опасение вызывает засорение уникальной области - геостационарной орбиты (ГСО). Так, по данным Института прикладной математики имени Келдыша РАН, в области ГСО содержится более 1500 объектов различного происхождения, причем около 70 процентов из них составляют фрагменты космического мусора", - говорится в тезисах доклада ЦНИИмаш, опубликованного на сайте академических чтений по космонавтике ("Королевские чтения"), которые пройдут с 29 января по 1 февраля в Москве.

По мнению ученых, засорение орбиты вызвано освоением околоземного космического пространства. Нарастающее количество космического мусора, отмечают они, является реальной угрозой дальнейшему освоению космоса и создает предпосылки возникновения трудно прогнозируемых конфликтных ситуаций между участниками космической деятельности.

Кроме того, говорится в докладе, уровень засорения околоземной орбиты представляет угрозу для функционирующих космических аппаратов и МКС, о чем свидетельствует ежегодно увеличивающееся число зарегистрированных опасных сближений фрагментов космического мусора с действующими спутниками.

Решением проблемы, считают ученые ЦНИИмаш, является удаление крупных фрагментов космического мусора из зоны рабочих орбит геостационарных спутников КА.

В другом докладе, представленном специалистами МГТУ имени Баумана, рассматривается вариант спутника, который будет очищать геостационарную орбиту путем перевода космического мусора (в частности, отработавших разгонных блоков ракет-носителей) на орбиту захоронения. При этом спутник будет захватывать мусор, стыковаться с ним и транспортировать на другую орбиту.

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