Альварес объявил о бое с Джейкобсом за четыре титула

В поединке встретятся два бывших соперника Головкина.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и The Ring мексиканец Сауль "Канело" Альварес (51-1-2, 35 КО) проведет бой с обладателем титула IBF в этом же дивизионе американцем Дэниэлом Джейкобсом (35-2, 29 КО), передает Vesti.kz.

Объединительный поединок состоится 4 мая - в уик-энд национального праздника Мексики "Синко де Майо". О бое официально объявили сами боксеры, их промоутеры и стриминговый сервис DAZN, но город и арена для встречи пока не озвучены.

Свои последние поединки и Альварес, и Джейкобс провели на Madison Square Garden в Нью-Йорке: мексиканец 15 декабря в третьем раунде нокаутировал британца Рокки Филдинга (27-2, 15 КО) и отобрал у него титул "обычного" чемпиона WBA во втором среднем весе, а Джейкобс 27 октября решением большинства судей победил украинца Сергея Деревянченко (12-1, 10 КО) в бою за вакантный пояс IBF.

Оба соперника встречались с экс-чемпионом мира казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО). В сентябре 2017 года в бою Головина с Альваресом на арене T-Mobile в Лас-Вегасе была зафиксирована ничья, а спустя 12 месяцев на этой же площадке мексиканец победил решением большинства судей и отобрал у GGG все титулы, нанеся ему первое поражение в карьере.

В марте 2017 года Головкин на Madison Square Garden единогласным решением победил Джейкобса и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми он тогда владел. Американец же стал первым боксером, который выдержал против GGG все 12 раундов.

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