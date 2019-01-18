Пьяный водитель сбил пешехода в Алматы

Наезд произошел на пересечении улиц Жандосова и Юбилейной, не доезжая улицы Навои.

Перебегавший дорогу в неположенном месте мужчина попал под колеса автомобиля, передает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, Hyundau Elantra ехал по Джандосова в западном направлении, когда на проезжую часть на перекрестке внезапно выбежал мужчина.

Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. Пострадавшего мужчину с многочисленными травмами отвезли в ближайшую больницу, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Очевидцы сообщили, что водитель Hyundai Elantra находился в алкогольном опьянении. Экспертиза подтвердила, что автовладелец сел за руль нетрезвым.

Полиции предстоит установить детали ДТП.

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