Китайский аппарат "Чанъэ-4" завершил биологический эксперимент на Луне

Для проведения эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов: хлопчатник, рапс, картофель, резуховидка Таля, дрозофилы и дрожжи.

Работающий на обратной стороне Луны китайский аппарат "Чанъэ-4" завершил первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности. Об этом сообщается в официальном аккаунте программы Китая по изучению Луны в соцсети WeChat, передает РИА Новости.

Для проведения биологического эксперимента на Луне были отобраны образцы шести биологических видов: хлопчатник, рапс, картофель, резуховидка Таля, дрозофилы и дрожжи. Ростки дал только хлопчатник.

"Испытания полезной биологической нагрузки, находящейся на космическом аппарате "Чанъэ-4", завершены. На фотографиях можно увидеть, что семена хлопчатника показывают признаки прорастания", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что участвовавшие в тестах организмы будут медленно разлагаться, находясь в полной изоляции в герметичной емкости. "Этот процесс не окажет никакого влияния на лунную окружающую среду", - говорится в сообщении.

Ученые также сообщили, что из-за наступления лунной ночи в состояние "спячки" ушел луноход "Юйту-2" (Нефритовый заяц 2"). Когда он проснется, пока не уточняется.

"Чанъэ-4" утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны спутника. Аппарат прилунился в кратере Карман, в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс - Эйткен. Китайское национальное космическое управление признало абсолютно успешной миссию "Чанъэ-4" по исследованию обратной стороны Луны.

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