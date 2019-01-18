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На большей территории Казахстана возможен туман

Местами по республике сохранятся гололед, усиление ветра.

Фото : из открытых источников18 января 2019, 09:29

На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике сохранятся туман, гололед, усиление ветра.

В Туркестанской области местами прогнозируют туман, днем усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области местами - туман, гололед, в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с.

В Кызылординской области местами возможен туман, гололед усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью - местами туман, днем в Жарминском районе ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами - туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Акмолинской области местами возможен туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами прогнозируют туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях - местами туман, в Атырауской области местами гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -10°, облачно.

Прогноз погоды на 18 января.


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