Волшебное зеркало. Фото потрясающих отражений

Съемка отражений – совершенно иной способ показать привычные всем виды

Фотографирование отражений - сложный и особенный процесс, требующий хорошего понимания ракурса и перспективы, а также зорких глаз художник, передает fototelegraf.ru.

Съемка отражений – это совершенно иной способ показать привычные всем виды. А также - отличная возможность покреативить.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!