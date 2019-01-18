Волшебное зеркало. Фото потрясающих отражений
Съемка отражений – совершенно иной способ показать привычные всем виды
Фото : fototelegraf.ru18 января 2019, 10:17
Фотографирование отражений - сложный и особенный процесс, требующий хорошего понимания ракурса и перспективы, а также зорких глаз художник, передает fototelegraf.ru.
Съемка отражений – это совершенно иной способ показать привычные всем виды. А также - отличная возможность покреативить.
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