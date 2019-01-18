Участники антикитайского мирного митинга в Бишкеке оштрафованы

Участники выступали против нелегальной миграции и усиления китайской экспансии на производственных объектах Кыргызстана.

Задержанные участники антикитайского митинга, который прошел в Бишкеке, оштрафованы, сообщает КирТАГ.

"К доставленным в УВД Первомайского района лицам 17 января 2019 года применена мера – наложение штрафа, согласно ст. 82 (Неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел) Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики, по 3 тысячи сомов (более 16 тысячи тенге) на каждого, решением начальника УВД Первомайского района Бишкека", - говорится в сообщении.

17 января в Бишкеке на площади Ала-Тоо с разрешения мэрии столицы состоялся мирный митинг, участники которого выступили против нелегальной миграции и усиления китайской экспансии на производственных объектах КР. Время проведения митинга было обозначено с 10 до 13 часов.

На митинге заместитель председателя госслужбы миграции КР С. Токтоболотов и аким Первомайского района Т.Султанов дали разъяснения по поднятым вопросам. По окончанию времени мирного митинга, в 13:00 часов, выступил заместитель начальника ГУВД Бишкека Э.Атантаев и разъяснил гражданам о том, что время проведения мирного митинга окончено, и попросил всех мирно разойтись.

Организатор митинга Аманбол Бабакулов выступил перед митингующим с просьбой мирно разойтись, а также сообщил, что сформированная группа направилась в Жогорку Кенеш, чтобы вручить депутатам требования в письменной форме. Участники митинга не разошлись и остались на площади. В 15:00 часов делегация вернулась из парламента, сообщив, что требования переданы вице-спикеру. Однако митингующие граждане не расходились и пытались спровоцировать митингующих на нарушение общественного порядка: попытались перекрыть дороги, агрессивно выражались и призывали к беспорядкам.

В 15:30 часов за нарушение общественного порядка во время проведения митинга 21 гражданин был доставлен в УВД Первомайского района. Остальные участники митинга мирно разошлись по домам.

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