Курс доллара снова вырос на торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,18 тенге.
Фото : azh.kz18 января 2019, 11:26
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,18 тенге за доллар, объем торгов – 33,85 млн долларов.
Средневзвешенный курс евро составил 431,60 тенге за евро, объем торгов – 1 200 тыс. евро.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,7882 тенге за юань (+0,2317 тенге), объем торгов – 850 тыс. юаней (-300 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 378,1-380,1 тенге, евро - 430,7-433,3 тенге, рос.рубля - 5,68-5,74 тенге.
В торгах приняли участие 19 банков.
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