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Курс доллара снова вырос на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,18 тенге.

Фото : azh.kz18 января 2019, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,18 тенге за доллар, объем торгов – 33,85 млн долларов.

Средневзвешенный курс евро составил 431,60 тенге за евро, объем торгов – 1 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,7882 тенге за юань (+0,2317 тенге), объем торгов – 850 тыс. юаней (-300 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 378,1-380,1 тенге, евро - 430,7-433,3 тенге, рос.рубля - 5,68-5,74 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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