Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

Мажилисмены обсудят во II чтении разработанные депутатами нововведения относительно организаций по защите прав ребенка.

18 января под председательством cпикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, передает пресс-служба Мажилиса.

Палата рассмотрит внесенные главой государства в порядке законодательной инициативы проекты конституционных поправок о судебной системе и статусе судей, а также сопутствующих поправок по вопросам модернизации судебной системы.

Мажилис обсудит во II чтении разработанные депутатами нововведения относительно организаций по защите прав ребенка.

Депутатский законопроект направлен на законодательное урегулирование деятельности данных организаций. Предусматривается распространения мандата Национального превентивного механизма на все учреждения по защите прав ребенка.

В проект повестки пленарного заседания включен и ратификационный законопроект. Это поправки в Соглашение Казахстана с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в нашу страну.

На заседании Бюро также рассмотрен вопрос о подготовке и проведении Четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии в Астане в сентябре 2019 года.

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