Убийцу внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам

Прокуроры пришли к выводу, что он ударил ножом Хайнс около ее дома, находясь под воздействием наркотиков и алкоголя.

Ламар Давенпорт был приговорен в четверг в Нью-Йорке к 20 годам лишения свободы за убийство актрисы И'Дины Хайнс, являвшейся приемной внучкой актера Моргана Фримана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт окружного прокурора Манхэттена Сайрус Вэнс.

"Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс - младший сегодня объявил о том, что 33-летний Ламар Давенпорт приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что он, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, убил свою 33-летнюю подругу И'Дину Хайнс около многоквартирного дома в районе Вашингтон-Хайтс", - говорится в сообщении окружного прокурора.

Как он уточнил, верховный суд штата Нью-Йорк 7 мая 2018 года признал Давенпорта виновным в непредумышленном убийстве первой степени. Обвинение по статье "Убийство второй степени" было снято с американца.

Свидетели, дав показания, утверждали, что Давенпорт напал на свою подругу с ножом и нанес ей многочисленные ранения. Слова мужчины во время нападения, как отмечается, указывали на то, что он действовал на религиозной почве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!