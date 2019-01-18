Молочные продукты можно будет отличить от молокосодержащих

Производители молокосодержащих продуктов стран ЕАЭС должны размещать на упаковке информацию о присутствии растительных масел.

С 16 января 2019 года производители молокосодержащих продуктов стран ЕАЭС должны размещать на упаковке информацию о присутствии растительных масел, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДГД Алматы.

"С 16 января 2019 года производители молокосодержащих продуктов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с заменителем молочного жира должны размещать на упаковке информацию о присутствии растительных масел. Теперь потребители смогут четко различать на магазинных полках продукты с добавлением или без добавления заменителя молочного жира, получат информацию о том, какой продукт они приобретают: молочный, молочный составной, молокосодержащий или молокосодержащий с заменителем молочного жира", - говорится в сообщении.

Завершился переходный период по вступлению в силу изменений в техрегламент ЕАЭС "О безопасности молока и молочной продукции", который был отведён изготовителям молочных товаров, содержащих растительные жиры, на смену упаковки и оформление новых деклараций о соответствии на продукцию с измененными названиями и маркировкой.

Изменения приняты Решением Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 10 ноября 2017 года № 102, вступили в силу 16 июля 2018 года и устанавливают требования к маркировке молокосодержащих продуктов, а кроме того, – правила размещения информации на этикетке и использования понятий, характеризующих особенности сырьевого состава в наименованиях молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира.

Переходными положениями определено, что до 16 января 2019 года изготовители могли производить молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира и торговать ими, если имеют документы об оценке соответствия требованиям техрегламента, выданные до 16 июля прошлого года, то есть до дня вступления в силу изменений. При этом обращение продукции, выпущенной до 16 января 2019 года, допускается в течение всего срока годности такой продукции, установленного ее изготовителем.Внесенными в техрегламент изменениями уточнена и дополнена классификация молокосодержащих продуктов.

Это нужно участникам молочного рынка, в том числе потребителям, для правильного понимания и применения понятий, характеризующих особенности сырьевого состава в наименованиях молокосодержащих товаров.

Изготовитель обязан указать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Надпись "Содержит растительные масла" вносится в информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля. При этом производитель вправе выбирать цветовую гамму исполнения этикетки и упаковки.

Техрегламент ЕАЭС не предусматривает использование каких-либо рамок для более четкого выделения указанного поля или самых ярких цветов, например красного.

Наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира". Исключение составляет сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое с заменителем молочного жира.

Информация о технологии производства такого молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира указывается в виде слов "произведенный (изготовленный) по технологии" с указанием понятия, установленного для соответствующего молочного продукта. Например, "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны", "молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога". При этом в наименовании молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира слово "продукт" может быть заменено общетехническим термином, характеризующим консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус и т.д.

При маркировке молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использование понятий, установленных техрегламентом для молока и молочных товаров, их различных сочетаний, в том числе в наименованиях и в товарных знаках, а также слов, которые образованы от понятий молочных продуктов. Например, "сыроподобный", "сырный", "сыродельный", "сычужный", "сметанка", "творожочек", "сливочки", "маслице", "творожок" и т.п.

Корректировка маркировки, содержащейся на упаковке продукции, предусмотрена только для молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира, и только для них предусмотрено информирование потребителя о наличии в составе продукта растительных масел.

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