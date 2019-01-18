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Беларусь отменила избыточную экспертизу товаров из стран ЕАЭС

Ранее в Беларуси действовала дополнительная санитарно-гигиеническая экспертиза отдельных видов товаров, импортированных в ЕАЭС из третьих стран.

Фото : dazzle.ru18 января 2019, 12:41

Белорусская сторона уведомила Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) об отмене препятствия на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Дополнительные по отношению к требованиям технических регламентов процедуры оценки соответствия больше применяться не будут, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Ранее в Беларуси действовала дополнительная санитарно-гигиеническая экспертиза отдельных видов товаров, импортированных в ЕАЭС из третьих стран. Таким образом, поставщики указанных товаров вынуждены были повторно проводить испытания, которые уже были сделаны в рамках процедур подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов Союза. Коллегия ЕЭК 14 ноября 2017 года приняла решение о том, что эта процедура является избыточной, и уведомила Беларусь о необходимости ее устранения.

Аналогичную позицию занял Евразийский межправительственный совет 27 июля 2018 года, предложив белорусской стороне до 1 января 2019 года отменить административную процедуру.

"В результате нашей совместной работы барьер устранен, дополнительные процедуры к товарам из стран ЕАЭС в Республике Беларусь больше применяться не будут. В настоящее время реализуется пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС, что будет способствовать ограничению обращения небезопасной продукции на внутреннем рынке ЕАЭС", – сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.


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