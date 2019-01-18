Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Погода в выходные дни: снегопады - на севере, дождь - на юге

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

Фото : 24kz18 января 2019, 13:05

Синоптики РГП "Казгидромет" распространил прогноз на 19-21 января 2019 года, передает Zakon.kz.

Как отмечают синоптики, из районов Средней Азии в Казахстан смещается южный циклон с большим запасом тепла и влаги. Поэтому в предстоящие выходные дни в северной половине республики ожидаются снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных и западных областях осадки, дождь с переходом в снег, в горах сильный снег, туман и гололёд.

В понедельник уже с прохождением холодных фронтов температура воздуха понизится, но по-прежнему будет выше климатической нормы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты