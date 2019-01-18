Погода в выходные дни: снегопады - на севере, дождь - на юге

Температура воздуха будет выше климатической нормы.

Синоптики РГП "Казгидромет" распространил прогноз на 19-21 января 2019 года, передает Zakon.kz.

Как отмечают синоптики, из районов Средней Азии в Казахстан смещается южный циклон с большим запасом тепла и влаги. Поэтому в предстоящие выходные дни в северной половине республики ожидаются снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных и западных областях осадки, дождь с переходом в снег, в горах сильный снег, туман и гололёд.

В понедельник уже с прохождением холодных фронтов температура воздуха понизится, но по-прежнему будет выше климатической нормы.

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