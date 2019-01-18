Очумелые ручки. Вмонтированную кровать нашли полицейские в рейсовом автобусе

В 2018 году на дорогах области со стороны водителей автобусов выявлено 3700 нарушений ПДД.

151 нарушение со стороны водителей общественного транспорта выявлено на дорогах СКО за один день. С 17 января полицейские региона работают в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Автобус", передает пресс-служба ДП СКО.

В промзоне Петропавловска патрульными полицейскими выявлено грубое нарушение Правил дорожного движения: выезд на полосу встречного движения водителем автобуса. В отношении нарушителя был составлен протокол по части 3 статьи 596 Кодекса РК об административных правонарушениях. Теперь 49-летний, уже бывший водитель автобуса, в течение полугода не сможет сесть за руль. На посту "Южный" полицейскими был выявлен факт незаконного переоборудования междугороднего автобуса по маршруту "Сарыагаш - Петропавловск". 41-летний водитель демонтировал спинки сидений для пассажиров и соорудил место для сна. В отношении водителя также составлен административный протокол.

У другого водителя автобуса, ежедневно курсирующего между Петропавловском и одним из райцентров, оказался просрочен страховой полис. По данному факту также составили протокол, на этот раз по части 1 статьи 612 Кодекса РК об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф в размере 5 МРП. Полицейские отмечают, выявление правонарушений – это далеко не основная цель операции. Каждый водитель должен помнить, что главный фактор – это создание комфортного и безопасного проезда пассажиров.

По информации заместителя начальника Управления местной полицейской службы ДП СКО подполковника полиции Айдына Байматова, кроме рейдов, проводятся полицейскими и проверки порядка организации выхода на "линию" водителей городского общественного транспорта. Ежедневно, в 6 утра водители общественного транспорта проходят ежедневный медицинский осмотр. Пятничным утром нарушений не выявлено, однако проверки и контроль серьезно дисциплинируют всех шоферов. В целом, из 151 выявленного нарушения больше всего зафиксировано пользований за рулем телефоном: 41 факт. Также – 16 фактов нарушения правил маневрирования и 15 фактов превышения скорости. Рейды продолжаются.

Кстати, в 2018 году на дорогах СКО операция "Автобус" проводилась пять раз (четыре – республиканского, а одно - областного уровня). За 12 месяцев было выявлено 3700 нарушений ПДД со стороны водителей автобусов. В этом году – это первое оперативно-профилактическое мероприятие.

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