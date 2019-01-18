Кожамжаров: Тенденция снижения преступности сохраняется

В Генеральной прокуратуре подвели итоги работы за 2018 год и определили задачи на перспективу.

18 января состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры, где принял участие помощник президента - секретарь Совета безопасности Габит Байжанов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В своем выступлении генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров отметил, что за годы независимости в 2018 году впервые достигнут самый низкий уровень репрессивности уголовного процесса.

Задержанных и арестованных стало меньше в четыре раза (с 43 до 10 тыс. и с 38 до 9 тыс. соответственно), осужденных к лишению свободы в 5,5 раз (с 40 до 7 тыс.).

Новые реформы не ухудшили криминогенную ситуацию. Тенденция снижения преступности сохраняется. Ее стало меньше на 8% (с 316 до 292 тыс), а тяжких и особо тяжких преступлений – на 19 % (с 26 до 21 тыс).

При этом генеральный прокурор обратил внимание на отдельные недостатки в деятельности правоохранительных органов, связанные с нарушением прав участников уголовного процесса. В 2018 году прокуроры освободили 766 незаконно задержанных граждан, это в 3,5 раза больше 2017 года.

Органами следствия уведены от ответственности порядка 400 преступников. По фактам недозволенных методов следствия, привлечения заведомо невиновного лица, пыток и превышения власти расследовано 348 уголовных дел.

Отмечая недостатки органов уголовного преследования, Кожамжаров потребовал от прокуроров обеспечения законности: "Первостепенным в уголовном процессе должно стать абсолютное исключение нарушений конституционных прав граждан, недопущение пыток и незаконного вмешательства в частную жизнь граждан".

В сфере защиты общественных интересов прокурорами проведен ряд значимых проверок по вопросам трудовых, земельных отношений, занятости населения, образования, тарифной политики.

По актам надзора в бюджет возмещено 34 млрд тенге и возвращено имущества на 21 млрд тенге. Погашена задолженность по заработной плате на сумму 2,4 млрд. тенге.

В госфонд возвращено земельных участков на сумму 7 млрд тенге. Снижены тарифы на электроэнергию и тепло с компенсацией населению 25 млрд тенге.

Кроме того, озвучены результаты автоматизации правоохранительной деятельности. В 2018 году в электронном формате расследовано свыше 15 тыс. уголовных дел о проступках и преступлениях небольшой тяжести.

Генпрокурор указал на необходимость поэтапного перехода органов следствия к электронному расследованию преступлений средней тяжести и внедрения "Е-административное дело" в уполномоченных госорганах.

По итогам совещания дан ряд поручений, а также определены задачи и приоритеты в деятельности надзорного органа на 2019 год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!