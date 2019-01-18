Алматинцы проведут крещенские купания при плюсовой температуре

О погоде в Казахстане на конец января рассказали синоптики.

Часто в течение последней декады января над территорией нашей республики с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере ожидаются снегопады и метели, на юге - осадки (дождь с переходом в снег), с образованием туманов и гололедицей на дорогах. Лишь в отдельные дни влияние умеренно холодного антициклона будет способствовать понижению значений столбиков термометров.

Ожидается колебание температуры воздуха ночью:

на севере и северо-западе от 5...10 до 20...25 мороза;

в центре и на востоке от 0...5 мороза до 15...20 мороза;

на юго-западе, юге и юго-востоке и от 0...5 мороза до 5...10 мороза;

днем:

на севере, в центре и на востоке от 0...5 до 15...20 мороза;

на северо-западе и западе от 0..5 мороза до 10...15 мороза;

на юго-западе, юге и юго-востоке от 2...7 тепла до 0...5 мороза.

В третьей декаде аномально опасных явлений погоды не ожидается.

В Алматы влияние южного циклона обуславливает выпадение смешанных осадков (дождь с переходом в мокрый снег), образование туманов и гололедицу на дорогах. Лишь в середине и в самом конце декады ожидается прояснение облачности и понижение температуры воздуха.

Предполагается колебание температуры воздуха ночью от 0...5 мороза до 5...10 мороза, днем от 0...5 тепла до 0...5 мороза.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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