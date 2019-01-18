Изнасилование в селе Абай: жена подозреваемого работает в полиции

В данное время она находится в декретном отпуске.

Жена подозреваемого в изнасиловании подростка в селе Абай полицейского работает в органах внутренних дел, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

"В 2016 году решением дисциплинарной комиссии ДВД Южно-Казахстанской области был уволен "по отрицательным мотивам" сотрудник органов внутренних дел, подозреваемый в насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего. На сегодняшний день досудебное расследование по данному факту продолжается с назначением очередных экспертиз. В 2016 году в ходе служебной проверки со стороны его жены-сотрудницы ОВД противоправных нарушений не было выявлено. В данное время она находится в декретном отпуске", - сообщили в Департаменте полиции.

В селе Абай был выявлен случай изнасилования. По словам адвоката Айман Умаровой, в 2013 году 16-летнего подростка насиловали долгое время и вымогали с него деньги полицейский и его знакомый. Позже в сети появилось видео, где второй подозреваемый пойман с поличным. Как говорит правозащитница, в этом деле фигурирует жена подозреваемого полицейского, которая якобы также вымогала средства у подростка.

Асема Тунгушбаева

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