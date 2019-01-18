Советские плакаты, за которые сегодня стыдно
Иногда встречались такие "шедевры", при виде которых сейчас задаешься вопросом, о чем вообще думали их авторы…
Фото : darada.co18 января 2019, 15:34
Каждый человек, живший в СССР прекрасно помнит разнообразные советские агитационные плакаты — многие фразы из них давно стали крылатыми. Однако иногда встречались такие "шедевры", при виде которых сейчас задаешься вопросом, о чем вообще думали их авторы…
Источник: darada.co
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