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Советские плакаты, за которые сегодня стыдно

Иногда встречались такие "шедевры", при виде которых сейчас задаешься вопросом, о чем вообще думали их авторы…

Фото : darada.co18 января 2019, 15:34

Каждый человек, живший в СССР прекрасно помнит разнообразные советские агитационные плакаты — многие фразы из них давно стали крылатыми. Однако иногда встречались такие "шедевры", при виде которых сейчас задаешься вопросом, о чем вообще думали их авторы…

Источник: darada.co


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