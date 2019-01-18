Советские плакаты, за которые сегодня стыдно

Иногда встречались такие "шедевры", при виде которых сейчас задаешься вопросом, о чем вообще думали их авторы…

Фото : darada.co

Каждый человек, живший в СССР прекрасно помнит разнообразные советские агитационные плакаты — многие фразы из них давно стали крылатыми. Однако иногда встречались такие "шедевры", при виде которых сейчас задаешься вопросом, о чем вообще думали их авторы… Источник: darada.co

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке