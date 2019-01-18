Полицейские назвали пользу от снижения скорости на аль-Фараби, ВОАД и Саина

Мера положительно повлияла на статистику аварийности.

Департамент полиции Алматы подвел первые промежуточные итоги введения корректировок в дорожном движении на ВОАД, проспекте аль-Фараби и улице Саина, передает Zakon.kz.

По данным стражей порядка, с момента снижения предельно допустимой скорости до 60 км/ч ни одного ДТП не зарегистрировано, в то время как за последние три года статистика аварий на этих трех проспектах неутешительна.

"В 2016 году на проспекте Аль-Фараби было совершено 76 ДТП, в 2017 году – 97 ДТП, а в 2018 году – 106 ДТП. В результате аварий на этом участке в минувшем году погибли 4 человека и еще 127 получили травмы. Что касается ситуации на улице Саина, в 2016 году здесь зафиксировано 137 дорожно-транспортных происшествий, в 2017 году – 169 ДТП, а в 2018 году – 183 ДТП. К слову, в прошлом году на этой магистрали вследствие столкновений погибли 6 человек, еще 171 – травмирован. Между тем, на ВОАД в 2016 году зарегистрировано 14 ДТП, в 2017 году – 26 и в 2018 году 29 дорожно-транспортных происшествий. По итогам прошло года, на этой объездной дороге 1 человек погиб и еще 33 получили травмы. Цифры не утешительны, аварийность и смертность росли, что и заставило бить тревогу", - привел данные начальник Управления административной полиции Департамента полиции города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

С 15 января текущего года с целью снижения аварийности в городе, а также стабилизации дорожной обстановки, на ВОАД, пр. Аль-Фараби, ул. Саина скорость снижена с 80км/ч на 60км/ч. Соответствующие дорожные знаки во взаимодействии с заинтересованными службами города приведены в соответствие.

По данным Департамента полиции, в минувшем году в Алматы зарегистрировано 4 тысячи 203 ДТП, большая часть из которых приходится на участки со скоростным режимом от 60 до 80 км/ч., что составляет 12 аварий ежедневно. В результате ДТП в минувшем году погиб 121 человек. То есть каждые три дня на дорогах Алматы погибает 1 человек. Такая статистика вынудила принять решительные меры по обеспечению безопасности на дорогах.

Однако, у алматинских автолюбителей своя точка зрения на введенную меру.

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