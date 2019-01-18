Помощница Петросяна пожаловалась на травлю в соцсетях

Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? - Татьяна Брухунова.

По-прежнему история известного юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой не уходит со страниц средств массовой информации, передает Zakon.kz.



На странице в Instagram Татьяна отмечает, что искренне не понимает новый поток злости, льющийся от подписчиков в ее адрес.

"Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка... и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани. Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!", - написала она.

В конце прошлого года Татьяна Брухунова впервые рассказала о своих взаимоотношениях с юмористом. Она призналась, что не уводила его из семьи. При знакомстве с Петросяном и его женой Еленой Степаненко она "не видела брака", а лишь уважительные отношения.

По ее словам, у нее сложилось мнение, что тот был "глубоко одиноким человеком" и совсем "как ребенок". Через какое-то время "появилась душевная близость". "Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую... Спустя некоторой время его жена начала проявлять ревность", - заявила Брухунова.

В августе 2018 года стало известно, что Петросян и Степаненко разводятся и делят совместно нажитое за 32 года брака имущество. По некоторым данным, оно оценивается в 1,5 млрд. рублей. Елена Степаненко претендует на 80 процентов этой суммы. Петросян в ответном иске предлагает поделить имущество 50 на 50.

По информации teleprogramma.pr, в середине января Петросян со своей молодой помощницей делятся снимками из Барселоны. Они не публикуют совместные снимки, однако выкладывает фотографии с отдыха по отдельности из одних и тех же мест. К примеру, они вместе побывали в известном ресторане "Botafumeir", специализирующимся на галисийской кухне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ????????????✨????????????????????✌???? #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #улыбайтесьчаще Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 14 Янв 2019 в 10:59 PST

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